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Электронный билет на электричку по-прежнему можно купить со скидкой

Новости
Электронный билет на электричку по-прежнему можно купить со скидкой


В 2018 году в Саратовском регионе ПривЖД через мобильное приложение "Пригород" оформлено более 36 тысяч билетов.

АО "Саратовская ППК" напоминает пассажирам о действии акции "Сэкономь на проезде – купи электронный билет". В ее рамках пассажирам пригородных поездов платной категории граждан и учащимся при оформлении билета через мобильное приложение "Пригород" предоставляется скидка в размере 10% от полной или льготной стоимости проездного документа.

При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен иметь читаемую копию проездного документа в электронном виде (предъявить на экране мобильного устройства) или распечатанный из приложения проездной документ, а для студентов или школьников – документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в 2018 году через мобильное приложение «Пригород» было оформлено более 36 тыс. билетов. Это в 6,2 раза больше чем в 2017 году.

Скачать и установить мобильное приложение «Пригород» можно бесплатно в «Google Play» или «AppStore».

Фото http://itd0.mycdn.me