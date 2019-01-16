Электронный билет на электричку по-прежнему можно купить со скидкой

просмотров: 109

АО "Саратовская ППК" напоминает пассажирам о действии акции "Сэкономь на проезде – купи электронный билет". В ее рамках пассажирам пригородных поездов платной категории граждан и учащимся при оформлении билета через мобильное приложение "Пригород" предоставляется скидка в размере 10% от полной или льготной стоимости проездного документа.При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен иметь читаемую копию проездного документа в электронном виде (предъявить на экране мобильного устройства) или распечатанный из приложения проездной документ, а для студентов или школьников – документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда.По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в 2018 году через мобильное приложение «Пригород» было оформлено более 36 тыс. билетов. Это в 6,2 раза больше чем в 2017 году.Скачать и установить мобильное приложение «Пригород» можно бесплатно в «Google Play» или «AppStore».Фото http://itd0.mycdn.me