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Саратовские аграрии примут участие в международной выставке «Зеленая неделя-2019» в Берлине

Новости / АПК
Саратовские аграрии примут участие в международной выставке «Зеленая неделя-2019» в Берлине


На региональной экспозиции будет представлена продукция саратовских товаропроизводителей.

По информации министерства сельского хозяйства области, с 18 по 28 января 2019 года на территории выставочного комплекса Мессе Берлин (г.Берлин, ФРГ) пройдет 84-я Международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя». Участие в ней примет делегация нашего региона, в состав которой войдут руководители и специалисты сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий, научных учреждений, руководители фермерских хозяйств Балаковского, Балашовского, Алгайского, Перелюбского, Хвалынского, Краснокутского, Марксовского, Ртищевского, Ровенского районов, Саратова. Руководитель делегации – заместитель председателя правительства области Алексей Стрельников.

На выставке будет представлена коллективная экспозиция Саратовской области. С учетом действующих фитосанитарных рекомендаций организаторов выставки пищевая продукция саратовских предприятий на стенде будет представлена хлебобулочными изделиями, макаронами в ассортименте, масложировой продукцией, соками и морсами, конфетами и водой питьевой.

Фото https://www.uzbekistan.de