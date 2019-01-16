В новоузенской школе из-за снега просела чердачная часть кровли пристройки
На учебный процесс это не повлияло.
ПО информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня около 10 часов утра поступило сообщение о том, что на территории СОШ №8 Новоузенска из-за большого скопления снега произошло проседание чердачной части кровли пристройки школы.
Сообщается, что эвакуация не проводилась. Учебный процесс не останавливался. Пострадавших нет.
В настоящее время проводится чистка снега с кровли здания. На месте оперативная группа местного пожарного гарнизона и спасатели поисково-спасательной службы Новоузенска.