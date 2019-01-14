Александр Логинов одержал вторую победу на этапе кубка мира в Оберхофе

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Вместе с Александром, который бежал на четвертом этапе, на старт вышли Максим Цветков, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Допустив всего два промаха на своих этапах, они создали для финишера солидный отрыв в более чем минуту. Логинов прошел свой этап не без ошибок, допустив на обоих рубежах по два промаха. Но все же это не помешало растерять преимущества и финишировать с флагом.Не менее триумфально завершилась для России и женская эстафета. "Золото" завоевали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.Фото https://upload.wikimedia.org