14 ЯНВАРЯ 2019 12:21 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
10:49 | 14 января
Для вольских предпринимателей открыто бизнес-окно на базе МФЦ
09:57 | 14 января
Балашовец пострадал при пожаре в надврных постройках
09:00 | 14 января
Александр Логинов одержал вторую победу на этапе кубка мира в Оберхофе
20:30 | 13 января
В киновидеоцентре пройдет мероприятие "От Рождества до Крещения"
19:31 | 11 января
Сегодня биатлонист из Саратова Александр Логинов завоевал первое "золото" Кубка мира
17:09 | 11 января
Школьники Саратовской области приступили к написанию олимпиады по французскому языку
16:45 | 11 января
В минувшие сутки в огне погибли две женщины
16:00 | 11 января
Состоится очередная встреча из цикла вечеров "Легенды саратовской драмы"
15:09 | 11 января
В детском парке пройдут соревнования «Горячий лед»
14:18 | 11 января
Сестры милосердия из Балаково окончили медицинский колледж
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В киновидеоцентре пройдет мероприятие "От Рождества до Крещения"

Новости
В киновидеоцентре пройдет мероприятие "От Рождества до Крещения"

Областной киновидеоцентр приглашает педагогов и учащихся начальных классов образовательных учреждений стать зрителями нового киномероприятия «От Рождества до Крещения».

Ребята познакомятся с историей возникновения православных праздников Рождество Христово и Крещение Господне, узнают, почему Святки носят такое название, какие приметы и традиции связывали на Руси с этим праздничным зимним периодом, и даже смогут сами стать участниками игр и гаданий.

По окончании мероприятия зрителей ждет просмотр мультфильма.

Мероприятие проводится как в кинозале «На Рижской», так и в формате выездов, на площадках образовательных учреждений г. Саратова.

Необходима предварительная запись по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.