В киновидеоцентре пройдет мероприятие "От Рождества до Крещения"
Областной киновидеоцентр приглашает педагогов и учащихся начальных классов образовательных учреждений стать зрителями нового киномероприятия «От Рождества до Крещения».
Ребята познакомятся с историей возникновения православных праздников Рождество Христово и Крещение Господне, узнают, почему Святки носят такое название, какие приметы и традиции связывали на Руси с этим праздничным зимним периодом, и даже смогут сами стать участниками игр и гаданий.
По окончании мероприятия зрителей ждет просмотр мультфильма.
Мероприятие проводится как в кинозале «На Рижской», так и в формате выездов, на площадках образовательных учреждений г. Саратова.
Необходима предварительная запись по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.