Сегодня биатлонист из Саратова Александр Логинов завоевал первое "золото" Кубка мира
Несколько минут назад в немецком Оберхофе завершилась спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
На второй ступеньке подиума оказался лидер мирового кубкового зачета Йоханнес Бё (Норвегия) с отставанием 25,2 в секунды. "Бронза" - у шведа Себастьяна Самуэлльсона (+36,8).
Для Александра это первая персональная золотая медаль на этапе Кубка мира. В 2014 году наш земляк поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета в составе российской эстафетной сборной.
Завтра Логинов первым стартует в гонке преследования. Вперед, Александр!
Фото РИА "Новости"