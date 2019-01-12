Школьники Саратовской области приступили к написанию олимпиады по французскому языку

просмотров: 109

11 и 12 января 18 обучающихся принимают участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Олимпиада проходит на базе средней школы № 2 с углубленным изучением предметов им. В.П. Тихонова г. Саратова.Право участия в региональном этапе олимпиады получили победители и призеры муниципального этапа олимпиады текущего года, а также победители и призеры регионального этапа прошлого учебного года.Результаты регионального этапа олимпиады будут размещены на официальном сайте всероссийской олимпиады школьников, а также на сайте министерства образования области в разделе «Одаренные дети».Победители и призеры регионального этапа, набравшие количество баллов, установленное министерством просвещения России, примут участие в заключительном этапе олимпиады.Также в рамках проведения регионального этапа олимпиады на территории области для обучающихся 7-8 классов пройдет олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла и для обучающихся 8 классов - по математике имени Л. Эйлера, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.