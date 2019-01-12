12 ЯНВАРЯ 2019 08:04 СУББОТА
Новости
19:31 | 11 января
Сегодня биатлонист из Саратова Александр Логинов завоевал первое "золото" Кубка мира
17:09 | 11 января
Школьники Саратовской области приступили к написанию олимпиады по французскому языку
16:45 | 11 января
В минувшие сутки в огне погибли две женщины
16:00 | 11 января
Состоится очередная встреча из цикла вечеров "Легенды саратовской драмы"
15:09 | 11 января
В детском парке пройдут соревнования «Горячий лед»
14:18 | 11 января
Сестры милосердия из Балаково окончили медицинский колледж
13:23 | 11 января
В Саратове пройдет профилактическая акция "Нетрезвый водитель"
12:45 | 11 января
В России пройдет Всероссийский фестиваль уличных театров – «ГИТ-ТЕАТР 2019»
11:43 | 11 января
Шедшую по обочине женщину сбил автобус
10:50 | 11 января
Саратовцев приглашают принять участие в проекте «#Именагероев»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В минувшие сутки в огне погибли две женщины

Новости
В минувшие сутки в огне погибли две женщины

В минувшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали шесть пожаров и загораний.

Вчера в 17.45 на пульт «01» поступил сигнал о загорании бани в поселке Сергеевский Саратовского района. Площадь пожара составила восемнадцать квадратных метров.

В 22.17 случился пожар в двухквартирном доме в селе Кистендей Аркадакского района. Площадь пожара составила 132 квадратных метра. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Сегодня в начале шестого на пульт «01» районного поселка Горный Краснопартизанского района поступил сигнал о загорании летней кухни частного дома. Площадь пожара составила двенадцать квадратных метров. В результате пожара погибли женщина 58-ми лет и женщина 63-х лет. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.