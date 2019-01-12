В минувшие сутки в огне погибли две женщины
В минувшие сутки в Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали шесть пожаров и загораний.
Вчера в 17.45 на пульт «01» поступил сигнал о загорании бани в поселке Сергеевский Саратовского района. Площадь пожара составила восемнадцать квадратных метров.
В 22.17 случился пожар в двухквартирном доме в селе Кистендей Аркадакского района. Площадь пожара составила 132 квадратных метра. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Сегодня в начале шестого на пульт «01» районного поселка Горный Краснопартизанского района поступил сигнал о загорании летней кухни частного дома. Площадь пожара составила двенадцать квадратных метров. В результате пожара погибли женщина 58-ми лет и женщина 63-х лет. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.