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Состоится очередная встреча из цикла вечеров "Легенды саратовской драмы"

Новости
Состоится очередная встреча из цикла вечеров "Легенды саратовской драмы"

В этом сезоне в нашем городе продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Академдрама приглашает всех желающих 26 января в Музей театра, где состоится тринадцатая встреча (третья – в этом сезоне).

Очередной вечер будет посвящен спектаклю по произведению Федора Абрамова «Жили-были мать да дочь».

Темы встречи:
"Дважды в одну воду. Деревенская проза – что это такое?
«На что ушла моя жизнь?», или Великая роль Валентины Ермаковой.
Матерные частушки – петь или не петь?
Сладкая парочка: Людмила Муратова и Людмила Гришина.
Кострома – мон амур. «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене».
Гибель Владимира Тамбовского. «Калифорнийка» Евгения Виноградова.
Единственная в истории театра Государственная премия".

Автор цикла - Ольга Харитонова

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.