Состоится очередная встреча из цикла вечеров "Легенды саратовской драмы"
В этом сезоне в нашем городе продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Академдрама приглашает всех желающих 26 января в Музей театра, где состоится тринадцатая встреча (третья – в этом сезоне).
Очередной вечер будет посвящен спектаклю по произведению Федора Абрамова «Жили-были мать да дочь».
Темы встречи:
"Дважды в одну воду. Деревенская проза – что это такое?
«На что ушла моя жизнь?», или Великая роль Валентины Ермаковой.
Матерные частушки – петь или не петь?
Сладкая парочка: Людмила Муратова и Людмила Гришина.
Кострома – мон амур. «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене».
Гибель Владимира Тамбовского. «Калифорнийка» Евгения Виноградова.
Единственная в истории театра Государственная премия".
Автор цикла - Ольга Харитонова
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.