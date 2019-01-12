В России пройдет Всероссийский фестиваль уличных театров – «ГИТ-ТЕАТР 2019»
Всероссийский фестиваль уличных театров «ГИТ-ТЕАТР 2019» проведет в стране многопрофильный холдинг ПАО «Городские Инновационные Технологии».
Главная цель масштабного мероприятия – возрождение в России культуры уличных театров. Участником фестиваля может стать любительский или профессиональный театральный коллектив (http://paogit.ru/). Спектакли будут проходить на импровизированных сценах во дворах домов, находящихся под управлением ПАО «ГИТ» в регионах, где представлена компания. Многопрофильный холдинг, крупнейшая частная компания в сфере управления жилой недвижимостью в Северо-Западном регионе и одна из крупнейших в России хочет сделать жизнь горожан более яркой и дать новое направление театральной жизни.
Основатель ПАО «ГИТ», общественный деятель и предприниматель, президент фестиваля Грант Агасьян напомнил, что фестиваль будет проходить в 2019 году, объявленном Годом театра. У многих горожан появится возможность увидеть интересные постановки прямо на дворовых площадках.