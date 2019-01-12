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Сестры милосердия из Балаково окончили медицинский колледж

Новости


По сообщению регионального министерства здравоохранения, сестры милосердия Балаковского благочиния завершили обучение в Балаковском медицинском колледже.

Они освоили программу в объеме 285 часов, в рамках которой повысили свои знания, умения и навыки в технологии ухода за больными.

«Это первый «малый выпуск», всего 10 человек - женщин, добровольно посвятивших себя безвозмездному уходу за больными. Все они уже обладают замечательными качествами личности: дисциплинированностью, выдержкой и терпением, внимательностью и чутким отношением к людям, скромностью и аккуратностью, а теперь они узнали много полезного, что будут применять на практике в своем служении ближнему», — рассказала помощник благочинного по социальной работе Галина Ворожейкина.