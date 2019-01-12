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В Саратове пройдет профилактическая акция "Нетрезвый водитель"

Новости
В Саратове пройдет профилактическая акция "Нетрезвый водитель"

Вечером и ночью 11 и 12 января сотрудники ГИБДД по городу Саратову проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция предупреждает водителей, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность с максимальной санкцией – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

ГИБДД по городу Саратову призывает всех участников дорожного движения не преступать закон и напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).

Госавтоинспекция обращается с просьбой к гостям и жителям Саратова, в первую очередь водителей, с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан.