Шедшую по обочине женщину сбил автобус
Пострадавшая скончалась до приезда "скорой помощи".
ДТП произошло вчера в 7 часов вечера на 9 км автодороги «Саратов - Дубки – Липовка» в Саратовском районе. По информации УГИБДД региона, автобус «ПАЗ-32053» под управлением 58-летнего водителя при совершении обгона выехал на встречную обочину и совершил наезд на движущегося по обочине в попутном направлении пешехода - женщину 1976 года рождения. Отмечается, что на верхней одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов.
В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП до приезда "скорой помощи".
Фото https://www.province.ru