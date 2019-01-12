Саратовцев приглашают принять участие в проекте «#Именагероев»

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Проект реализует Ассоциация «Центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель». В 2018 году он получил поддержку Фонда президентских грантов. Суть заключается в увековечивании памяти жителей Саратовской области, совершивших героические поступки и удостоенных государственных наград, распространении о них информации и проведении ремонтных работ и работ по благоустройству на различных объектах, которые посвящены героям (мемориальных табличках, стелах, памятниках и так далее).В рамках реализации проекта создан интернет-портал www.imenageroev.ru, на котором любой пользователь может разместить информацию о герое, с котором связано какое-либо место в любом муниципальном образовании области (в рамках проекта такое место носит название «объекта памяти»). Для этого необходимо заполнить на сайте соответствующую форму, прикрепить фотографии или видео."По каждому появившемуся на карте памятному месту будет проводиться интерактивное голосование. Волонтеры своими силами будут помогать в частичном восстановлении или поддержании сохранности объектов, получивших наибольшее количество голосов пользователей",- отмечают организаторы.