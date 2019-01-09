В Саратове вступит органист из Ватикана

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По информации оргкомитета фестиваля, Папский органист Ватикана, профессор Папских Григорианского, Терезианского и Марианского университетов (Рим), профессор Международной академии органной импровизации в Монпелье (Франция), Почетный хормейстер и главный органист Флорентийского собора (Италия) прилетит в Саратов 3 марта со священником Римско-католической церкви Андреа Джусто. В этот же день он выступит на только что установленном и освященном новом органе в Марксе. Встречать известного музыканта будет и настоятель Церкви Христа Царя о. Боско Маршнер – первого католического храма, возведенного в России после 1917 года.4 марта Серджо Милителло примет участие в подготовке 51-го благотворительного концерта «BellaItalia» проекта «Орган – в подарок детям». 5 марта именитый органист выступит в двух концертах – для детей-сирот области и на 27-м Саратовском органном фестивале с редкоисполняемыми сочинениями И.С. Баха и его сыновей."Концерты Серджо отличают оглушительные выступления по всему миру. Как музыкант мирового класса и блестящий органист, он объездил все крупнейшие соборы Европы, Австралии (Квинсленд), США (Колумбия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд, Колорадо, Аризона, Флорида, Калифорния, Миннесота), Канады (Квебек, Онтарио), Южной Америки (Аргентина, Перу, Бразилия), Азии (Китай, Тайвань), Мексики. Он выступает на крупнейших и важных инструментах в мире (Папская Базилика, Вашингтонский национальный собор, Уэст-Пойнт, Собор Зальцбурга, Сент-Томас Нью-Йорк, Национальный концертный зал Тайваня, Кафедральный собор Брюсселя, Собор Св. Патрика в Нью-Йорке, Принстонский университет и т. д.)", - отмечают организаторы.