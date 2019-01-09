Для военнослужащих в Поволжье развернуто более 100 пунктов обогрева
Воинские части и соединения Центрального военного округа приняли меры безопасности в связи с аномальными морозами.
По информации пресс-службы ЦВО (Приволжское направление), всего на полигонах Поволжья развернуто более 100 пунктов обогрева личного состава. Дополнительные пункты обогрева появились на полигонах в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областях, а также Удмуртии и Башкортостане. Они обеспечены пятидневным запасом дров. На учебных местах организована выдача военнослужащим горячего чая, хлеба с салом и лука.
"Для недопущения случаев заболеваний среди личного состава командирам и руководителям занятий также предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха, на базе госпиталей созданы дополнительные врачебно-сестринские бригады, в соединениях увеличено количество лечебных изоляторов, в медицинских пунктах создан запас противовирусных и иммунологических препаратов", - сообщили в пресс-службе.
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