Более 100 юных зрителей посмотрели праздничные театральные представления
Новые интермедии и концертные программы подготовили ведущие театральные коллективы области.
По информации министерства культуры области, детские спектакли и театрализованные представления с аншлагом прошли в театре оперы и балета, ТЮЗе, театре драмы и областной филармонии. Перед началом показа маленьких зрителей ждали новогодние интермедии.
Детское театрально-концертное учреждение представило премьеру спектакля «Кентервильское привидение», Балаковский ТЮЗ - премьеру сказки «Золушка», Балашовский драмтеатр – премьеру спектакля «Снежная королева», а Вольский драмтеатр впервые показал театрализованное представление «Сказочный переполох и Новогодняя лаборатория Деда Мороза».
Театрализованное представление «Всех в сказку новогоднюю зовем» порадовало маленьких зрителей в театре кукол «Теремок».
Областной театр оперетты для юной аудитории подготовил мюзикл «В стране Снежной королевы», премьера которого состоялась 21 декабря.
Фото mana.su