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Более 100 юных зрителей посмотрели праздничные театральные представления

Новости / Культура
Более 100 юных зрителей посмотрели праздничные театральные представления


Новые интермедии и концертные программы подготовили ведущие театральные коллективы области.

По информации министерства культуры области, детские спектакли и театрализованные представления с аншлагом прошли в театре оперы и балета, ТЮЗе, театре драмы и областной филармонии. Перед началом показа маленьких зрителей ждали новогодние интермедии.

Детское театрально-концертное учреждение представило премьеру спектакля «Кентервильское привидение», Балаковский ТЮЗ - премьеру сказки «Золушка», Балашовский драмтеатр – премьеру спектакля «Снежная королева», а Вольский драмтеатр впервые показал театрализованное представление «Сказочный переполох и Новогодняя лаборатория Деда Мороза».

Театрализованное представление «Всех в сказку новогоднюю зовем» порадовало маленьких зрителей в театре кукол «Теремок».

Областной театр оперетты для юной аудитории подготовил мюзикл «В стране Снежной королевы», премьера которого состоялась 21 декабря.

Фото mana.su