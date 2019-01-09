Михаил Исаев выступил с обращением к саратовцам по поводу уборки снега

просмотров: 69

Объясняя возникшие сложности с уборкой Саратова, глава города отметил, что за декабрь выпала трехмесячная норма осадков, о чем свидетельствуют данные синоптиков. "Для коммунальных служб такой объем выпавших осадков - серьезное испытание, которое мы преодолеваем, задействуя все имеющиеся ресурсы. Но и этого недостаточно", - подчеркнул он.Михаил Исаев выразил благодарность предприятиям и организациям за помощью в предоставлении техники и рабочих, поскольку нужного количества спецмашин у Саратова недостаточно, а жители не очень охотно идут в рабочие по благоустройству.- Мы прикладываем максимум усилий для очистки областного центра от последствий снегопада. Все предприятия работают круглосуточно, без выходных и праздников, в дневное и ночное время суток на уборку выходит порядка 150 муниципальной и более 350 привлеченной техники, - рассказал Михаил Александрович.Он также обратился с горожанам с просьбой по возможности пересесть на общественный транспорт, а также не оставлять машины на обочинах и в непредназначенных для парковки местах. "Это мешает работе снегоуборочной техники, и, как следствие, мы вынуждены перекрывать улицы для комплексной очистки, за что приносим горожанам извинения за предоставленные неудобства, но по-другому просто не получится организовать рабочий процесс", - пояснил глава муниципалитета.Сегодня Михаил Исаев проведет брифинг на тему уборки города.