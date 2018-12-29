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Перед новым годом лесхозы области заготовили 53 тысячи сосен

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В 2018 году лесхозы получили задание по заготовке для жителей Саратовской области 53 тысяч сосен.

Рекомендуемая цена реализации со складов лесохозяйственных учреждений - от 100 до 200 рублей за дерево в зависимости от его размеров.

План по заготовке новогодних символов выполнен в полном объеме. Деревья возрастом от 5 до 8 лет заготавливают на строго отведенных участках леса в хвойных молодняках, которые требуют планового проведения одного из видов рубок ухода – осветления. Осветление проводят для улучшения роста и регулирования количества деревьев на единицу площади, поэтому ущерба экологии и лесному фонду области заготовка сосен не наносит. Тем более что для создания будущих хвойных лесов ежегодно на территории Саратовской области высаживают порядка 5 млн. штук молодых сеянцев.