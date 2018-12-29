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ТЮЗ Киселева приглашает на новогодние представления

Новости / Культура
ТЮЗ Киселева приглашает на новогодние представления


В предстоящие праздники все детские спектакли на Большой сцене театра будет предварять новогодняя интермедия в фойе.

По информации министерства культуры области, Автором новогодней программы стала актриса театра Елена Краснова, а с режиссурой интерактивного представления ей помогала ее постоянный соавтор Виктория Самохина. По задумке авторов ребят пригласят в гости в терем Снегурочки и позволят заглянуть в кабинет Деда Мороза, а самые смелые встретятся с Бабой Ягой у ее избушки. Помогать детям и их родителям в путешествии по новогодним чудесам будут волшебные и обаятельные эльфы. По традиции первопроходцами новогоднего маршрута уже стали «театральные» дети, но уже скоро гостями интермедии станут и первые зрители.

В праздники зрители смогут увидеть спектакли «Снежная королева» по Г.Х. Андерсену, «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» по С. Лагерлеф, современную сказку «Последний папа» и другие детские спектакли из репертуара театра. На Малой сцене для самых маленьких будет снова играться сказка «Новогоднее путешествие Кольки и Петьки в Бразилию» по мотивам произведений Даниила Хармса.

Кроме того, в дни новогодних каникул у взрослого зрителя и молодежи снова будет возможность посмотреть вечерние спектакли текущего репертуара театра.

Фото goru.travel