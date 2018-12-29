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СК «ПРОМИНСТРАХ» помогла достроить проблемный объект в Саранске

Новости


Обязательства финансирования завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Псковская, 13 в городе Саранске взяла на себя страховая компания «ПРОМИНСТРАХ». Строительство проблемного дома выполняет новый застройщик на средства СК.

Уже в начале будущего года жильцы многострадального дома смогут въехать в собственные квартиры. Об этом рассказал гендиректор ООО «ПРОМИНСТРАХ» Илья Озолин. Он подчеркнул, что компания имеет опыт финансирования достройки проблемных объектов на средства страховой компании. СК «ПРОМИНСТРАХ» (http://www.asn-news.ru/press_release/30196) активно участвует в решении проблем обманутых дольщиков и удовлетворена результатом – дом достроен, все нужные документы отправлены на регистрацию.