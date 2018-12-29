В Саратове продолжается уборка снега

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По информации городского комитета дорожного хозяйства, за прошедшие сутки силами муниципальных служб с территории города было вывезено более 7,3 тыс. куб. м снега и наледи, израсходовано 86 т песко-соляной смеси и 35 т реагентов. Работы по очистке дорожного полотна, тротуаров и общественных территорий от последствий снегопада продолжаются во всех районах города.Сообщается, что сегодня на уборку города выйдут не только сотрудники МБУ, но и рабочие по благоустройству управляющих организаций, предприятий промышленности, торговли. Так, всего в течение дня более 6,6 тыс. человек будут очищать городские улицы и дворы. В частности, в работах будут задействованы порядка 1,8 тыс. дворников и 47 единиц техники УК, ТСЖ и ЖСК, почти 500 человек и 66 спецмашин промышленных предприятий, а также 2,5 тыс. работников и 96 единиц техники торговых точек, 153 человека и 133 единицы техники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».