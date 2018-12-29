Саратовских детей покажут на Первом канале
Юные саратовцы приняли участие в съемках новогоднего выпуска всероссийского телевизионного шоу одаренных детей «Лучше всех».
По информации городского управления по культуре, в праздничной программе примут участие трехлетняя Аня Маслова (МУК «Клуб «Заводской») и Вероника Помошникова (МБУДО «Детская музыкальная школа №19»).
Аня Маслова споет дуэтом вместе с 5-летним Мироном Довганем из Челябинска, а затем в составе сводного хора победителей «Лучше всех».
Еще одной саратовской участницей выпуска станет юная пародистка Вероника Помошникова, которая с легкостью перевоплощается в Аллу Пугачеву, Фредди Меркьюри, Кармен и других звезд. На съемках одаренная учащаяся Детской музыкальной школы №19 Саратова продемонстрировала свои таланты в команде ребят постарше.