В новогоднюю ночь в центре Саратова ограничат движение и парковку
Данная мера вводится для обеспечения безопасности во время проведения театрализованного представления на Театральной площади.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 19.00 31 декабря до 04.00 1 января будет введено ограничение остановки, стоянки и движения автотранспорта на ул. Киселева (на участке от ул. Вольской до ул. М. Горького), ул. Московской (от ул. Вольской до ул. Соборной), ул. М. Горького (от ул. Большой Казачьей до ул. Челюскинцев), ул. Большой Казачьей (от ул. М.Горького до ул. Радищева), ул. Радищева (от ул. Волжской до ул. Челюскинцев), ул. Первомайской (от ул. Соборной до ул. Радищева).
Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.