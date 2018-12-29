29 декабря 2018 16:43 СУББОТА
Новости
15:10 | 29 декабря
ТЮЗ Киселева приглашает на новогодние представления
14:20 | 29 декабря
Саратовских детей покажут на Первом канале
13:14 | 29 декабря
В новогоднюю ночь в центре Саратова ограничат движение и парковку
12:25 | 29 декабря
В Саратове продолжается уборка снега
11:31 | 29 декабря
СК «ПРОМИНСТРАХ» помогла достроить проблемный объект в Саранске
10:39 | 29 декабря
В Энгельсе пройдет рождественский турнир по греко-римской борьбе
09:48 | 29 декабря
В ходе молодежного опроса Дед Мороз победил Человека-паука и Железного человека
09:00 | 29 декабря
В новогоднюю ночь и Рождество будет работать общественный транспорт
17:39 | 28 декабря
Российские школьники попробовали профессии в рамках проекта «Билет в будущее»
17:19 | 28 декабря
Бывшему министру Соколову запрещено покидать постоянное место жительства ночью
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В новогоднюю ночь в центре Саратова ограничат движение и парковку

Новости
В новогоднюю ночь в центре Саратова ограничат движение и парковку

Данная мера вводится для обеспечения безопасности во время проведения театрализованного представления на Театральной площади.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 19.00 31 декабря до 04.00 1 января будет введено ограничение остановки, стоянки и движения автотранспорта на ул. Киселева (на участке от ул. Вольской до ул. М. Горького), ул. Московской (от ул. Вольской до ул. Соборной), ул. М. Горького (от ул. Большой Казачьей до ул. Челюскинцев), ул. Большой Казачьей (от ул. М.Горького до ул. Радищева), ул. Радищева (от ул. Волжской до ул. Челюскинцев), ул. Первомайской (от ул. Соборной до ул. Радищева).

Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.