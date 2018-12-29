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В ходе молодежного опроса Дед Мороз победил Человека-паука и Железного человека

Новости
В ходе молодежного опроса Дед Мороз победил Человека-паука и Железного человека


Своим мнением о том, каким должен стать новый российский супергерой, поделились порядка 3 500 пользователей социальных сетей.

Онлайн-опрос молодежи провела «Молодая Гвардия». Респонденты ответили на несколько вопросов о качествах супергероя, его целях и прототипах.

По информации пресс-службы организации, главным супергероем, по мнению опрошенных, оказался Дед Мороз. Именно ему отдали предпочтение около трети молодых людей. Отечественный персонаж, за которого проголосовало 28,4% россиян, обогнал знаменитых зарубежных супергероев, таких как Железный человек (11,5%), Человек-паук (8,8%) и Дэдпул (8%). Респонденты отмечали способности Деда Мороза дарить праздничное настроение, находиться одновременно в нескольких местах и совершать чудеса.

В числе суперспособностей, которыми должен обладать современный российский герой, также называлили умение исцелять людей (12.8%), регенерацию (11,8%) и бессмертие (10,3%).

В ходе опроса люди назвали исторических деятелей и современников, которые, по их мнению, смогли бы стать достойными прототипами для супергероя. Чаще других называли имена Владимира Путина, Федора Емельяненко, Константина Хабенского и Юрия Гагарина.

Также пользователи социальных сетей предложили своим варианты имени для нового героя, среди которых Super Bear, Великий, Генерал Россия, Князь, Мороз, Несокрушимый, Тайга и другие.