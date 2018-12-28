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Российские школьники попробовали профессии в рамках проекта «Билет в будущее»

Новости


Ноябрь этого года отметился стартом профориентационного проекта «Билет в будущее», который успел охватить 46 субъектов РФ. Его запуск в феврале инициировал глава государств Владимир Путин. Оператор фестиваля при поддержке Минпросвещения РФ — Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который имеет большой опыт организации в нашей стране чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

Участие в проекте позволило почти 100000 отечественным школьникам пройти онлайн-тестирование и тщательно изучить профессию, которая им интересна. Старшеклассники, тем самым, смогли понять, ту ли профессию они выбирают перед поступлением в вуз или колледж.

Проект состоит из двух этапов. Первый представляет собой онлайн-тестирование. После его прохождения участник проекта получает индивидуальные рекомендации и выбирает площадку прохождения профессиональной пробы под присмотром опытных наставников на базе кванториумов, технопарков, университетов.

По словам гендиректора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, практический опыт в сотрудничестве с опытным специалистом позволяет школьнику максимально прочувствовать профессию. Как заявил Уразов, не стоит сомневаться, что «Билету в будущее» по силам утвердиться в статусе передовой площадкой для реализации подобной инициативы.

В настоящее время проект позволяет школьникам прочувствовать порядка 90 профессий. В уходящем году его участниками стали свыше 1000 экспертов, модераторов и спикеров. Реализация проекта «Билет в будущее» рассчитана до 2024 года. В следующем сезоне в нем примут участие все 85 субъектов РФ.