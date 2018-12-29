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В новогоднюю ночь и Рождество будет работать общественный транспорт

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В новогоднюю ночь и Рождество будет работать общественный транспорт

Цена проезда останется прежней.

По информации МКУ «Транспортное управление», с 22.00 31 декабря до 03.00 1 января на маршруты выйдут автобусы № 2Д, 3, 6, 8А, 11, 33, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 94, 95, 97, 99 и 105. Всего будет задействовано 72 единицы подвижного состава.

С 22.00 6 января до 04.00 7 января перевозить горожан будут автобусы большой и малой вместимости на маршрутах 2Д, 3, 8А, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 73, 76, 79, 90, 93, 94, 95, 97, 105.

Планируется также выпустить на маршрут подвижной состав электротранспорта. В новогоднюю и рождественскую ночи будут ходить трамваи № 3, 7, 8, 9, 10, 11 и троллейбусы № 1, 3, 5, 10, 15 и 16.

Фото https://region93.city