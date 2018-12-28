Бывшему министру Соколову запрещено покидать постоянное место жительства ночью

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 2015 года чиновник, достоверно зная об образовавшейся у трех подведомственных областных государственных учреждений кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам в сумме свыше 35 млн рублей, создал условия для полного прекращения их хозяйственной деятельности с целью их последующего исключения налоговым органом из Единого государственного реестра юридических лиц. При этом легитимная процедура их ликвидации не проводилась. Задолженность не была погашена. Используя должностные полномочия вопреки интересам службы, министр организовал увольнение работников данных учреждений и вывод имущества из оперативного управления юридических лиц. Впоследствии данное имущество было закреплено за вновь созданными по инициативе Соколова государственными автономными учреждениями струдоустройством в них уволенного персонала.В настоящее время Дмитрию Соколову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 июня 2019 года. В частности, ему нельзя покидать постоянное место жительства с 23 часов вечера до 6 часов утра, общаться с рядом свидетелей по уголовному делу, появляться на территории министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, продолжаются.Фото http://sarreg.ru