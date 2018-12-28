28 декабря 2018 00:13 ПЯТНИЦА
Новости
17:39 | 28 декабря
Российские школьники попробовали профессии в рамках проекта «Билет в будущее»
17:19 | 28 декабря
Бывшему министру Соколову запрещено покидать постоянное место жительства ночью
16:37 | 28 декабря
Пострадавшим от засухи хозяйствам частично возместили финансовый ущерб
15:57 | 28 декабря
Ведущим производителем защищенных мобильных устройств в Европе стала Panasonic
15:09 | 28 декабря
В Саратовской области ожидается похолодание
14:20 | 28 декабря
Саратовцев приглашают на предновогоднюю ярмарку
13:25 | 28 декабря
Саратовская область перейдет на цифровое телевидение с 3 июня
12:33 | 28 декабря
"Самокат" приготовил к Новому году "Веселое волшебство"
11:48 | 28 декабря
Движение некоторых маршрутов общественного транспорта по-прежнему затруднено
10:54 | 28 декабря
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал шокирующей песню бельгийских футбольных фанатов об СС и геноциде евреев
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Бывшему министру Соколову запрещено покидать постоянное место жительства ночью

Новости
Бывшему министру Соколову запрещено покидать постоянное место жительства ночью


Избрана мера пресечения бывшему министру природных ресурсов и экологии области Дмитрию Соколову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 2015 года чиновник, достоверно зная об образовавшейся у трех подведомственных областных государственных учреждений кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам в сумме свыше 35 млн рублей, создал условия для полного прекращения их хозяйственной деятельности с целью их последующего исключения налоговым органом из Единого государственного реестра юридических лиц. При этом легитимная процедура их ликвидации не проводилась. Задолженность не была погашена. Используя должностные полномочия вопреки интересам службы, министр организовал увольнение работников данных учреждений и вывод имущества из оперативного управления юридических лиц. Впоследствии данное имущество было закреплено за вновь созданными по инициативе Соколова государственными автономными учреждениями с
трудоустройством в них уволенного персонала.

В настоящее время Дмитрию Соколову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 июня 2019 года. В частности, ему нельзя покидать постоянное место жительства с 23 часов вечера до 6 часов утра, общаться с рядом свидетелей по уголовному делу, появляться на территории министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, продолжаются.

Фото http://sarreg.ru