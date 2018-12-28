Ведущим производителем защищенных мобильных устройств в Европе стала Panasonic
Анализ рынка, проведённый международной исследовательской компанией VDC Research, подтвердил лидерство корпорации Panasonic на рынке защищенных мобильных устройств в Европе. Согласно полученным данным, доля рынка защищённых планшетов Panasonic Toughpad составила 56%, защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook – 57%.
В этом году корпорация отмечает 100-летие своей деятельности. По словам Кевина Джонса, управляющего директора Panasonic Mobile Solutions Business в Европе, успех в указанных сегментах зиждется на главных принципах компании – развивать технологии и понимать запросы потребителей, чтобы сделать их жизнь легче. Он также подчеркнул, что достигнутое лидерство корпорации доказывает выход модели Panasonic Toughbook CF-33.
В ближайшем будущем Panasonic планирует выйти на рынок защищенных наладонных компьютеров, что делает возможности потребителей и поставщиков решений гораздо шире. Следует отметить: сегодня модели наладонников составляют более трети линейки Panasonic (http://www.panasonic.com/global).