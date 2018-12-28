28 декабря 2018 00:13 ПЯТНИЦА
Новости
17:39 | 28 декабря
Российские школьники попробовали профессии в рамках проекта «Билет в будущее»
17:19 | 28 декабря
Бывшему министру Соколову запрещено покидать постоянное место жительства ночью
16:37 | 28 декабря
Пострадавшим от засухи хозяйствам частично возместили финансовый ущерб
15:57 | 28 декабря
Ведущим производителем защищенных мобильных устройств в Европе стала Panasonic
15:09 | 28 декабря
В Саратовской области ожидается похолодание
14:20 | 28 декабря
Саратовцев приглашают на предновогоднюю ярмарку
13:25 | 28 декабря
Саратовская область перейдет на цифровое телевидение с 3 июня
12:33 | 28 декабря
"Самокат" приготовил к Новому году "Веселое волшебство"
11:48 | 28 декабря
Движение некоторых маршрутов общественного транспорта по-прежнему затруднено
10:54 | 28 декабря
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал шокирующей песню бельгийских футбольных фанатов об СС и геноциде евреев
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Пострадавшим от засухи хозяйствам частично возместили финансовый ущерб

Новости / АПК
Пострадавшим от засухи хозяйствам частично возместили финансовый ущерб

Компенсацию получили сельхозтоваропроизводители 11 районов области.

По информации министерства сельского хозяйства области, общая сумма поддержки составила 218,6 млн рублей. Эти средства позволили компенсировать пострадавшим хозяйствам 50% затрат, причиненных в результате засухи 2018 года.

Компенсацию ущерба получили хозяйства Дергачевского, Ершовского, Красноармейского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Перелюбского, Ровенского и Федоровского районов.

Всего правительство Российской Федерации на компенсацию ущерба, причиненного сельхозпроизводителям РФ чрезвычайными ситуациями природного характера, выделило 3,6 млрд рублей. Поддержку получили 27 регионов Российской Федерации.

Фото http://www.pravda-tv.ru