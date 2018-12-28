Пострадавшим от засухи хозяйствам частично возместили финансовый ущерб
Компенсацию получили сельхозтоваропроизводители 11 районов области.
По информации министерства сельского хозяйства области, общая сумма поддержки составила 218,6 млн рублей. Эти средства позволили компенсировать пострадавшим хозяйствам 50% затрат, причиненных в результате засухи 2018 года.
Компенсацию ущерба получили хозяйства Дергачевского, Ершовского, Красноармейского, Краснокутского, Краснопартизанского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Перелюбского, Ровенского и Федоровского районов.
Всего правительство Российской Федерации на компенсацию ущерба, причиненного сельхозпроизводителям РФ чрезвычайными ситуациями природного характера, выделило 3,6 млрд рублей. Поддержку получили 27 регионов Российской Федерации.
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