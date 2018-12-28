В Саратовской области ожидается похолодание
В ближайшие трое суток ночные и утренние часы температура воздуха будет достигать до -27 º.
По данным Саратовского Гидрометцентра, в период с 29 по 31 декабря местами по Саратовской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 º и более.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с рекомендациями соблюдать правила пожарной безопасности в быту, перед выходом на улицу тщательно продумывать надежную защиту тела от холода, перед выездом на личном автомобиле проверять его техническое состояние машины.