Саратовская область перейдет на цифровое телевидение с 3 июня

просмотров: 41

Напомним, что с 2013 года в регионе построено 48 объектов вещания. До перехода на цифровое телерадиовещание две трети жителей Саратовской области (64%) могли принимать не более пяти телеканалов.С 2017 года населению области доступны региональные новостные программы в цифровом качестве.По информации министерства промышленности и энергетики области, в настоящее время 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,4% жителей Саратовской области. С 3 июня 2019 года регион перейдет на цифровые технологии – аналоговое вещание телеканалов, входящих в состав мультиплексов, будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.- Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка, - отметили специалисты саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.