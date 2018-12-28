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Саратовская область перейдет на цифровое телевидение с 3 июня

Новости
Саратовская область перейдет на цифровое телевидение с 3 июня


Специалисты саратовского радиотелецентра включили последние передатчики второго мультиплекса, благодаря чему цифровая телесеть заработала в полном объеме.

Напомним, что с 2013 года в регионе построено 48 объектов вещания. До перехода на цифровое телерадиовещание две трети жителей Саратовской области (64%) могли принимать не более пяти телеканалов.

С 2017 года населению области доступны региональные новостные программы в цифровом качестве.

По информации министерства промышленности и энергетики области, в настоящее время 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,4% жителей Саратовской области. С 3 июня 2019 года регион перейдет на цифровые технологии – аналоговое вещание телеканалов, входящих в состав мультиплексов, будет отключено. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

- Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему понадобится цифровая приставка, - отметили специалисты саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.