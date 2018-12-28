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"Самокат" приготовил к Новому году "Веселое волшебство"

Новости / Культура
"Самокат" приготовил к Новому году "Веселое волшебство"


В праздничные дни театр магии и фокусов покажет маленьким зрителям 25 представлений.

Время волшебства — под таким девизом в театре магии и фокусов «Самокат» состоялась премьера новогоднего шоу фокусов «Веселое волшебство» с участием Деда Мороза.

- К нам на спектакли приходят семьями, вместе с друзьями и близкими. Мы разрабатываем представления так, чтобы интересно было всем – и малышам и взрослым. После нашего шоу дети хотят заниматься творчеством и начинают по-настоящему верить в чудеса! – отмечает художественный руководитель «Самоката» Сергей Щукин.

По информации министерства культуры области, театр в декабре и в дни новогодних каникул покажет маленьким зрителям 25 представлений.