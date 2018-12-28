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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал шокирующей песню бельгийских футбольных фанатов об СС и геноциде евреев

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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор назвал шокирующей песню бельгийских футбольных фанатов об СС и геноциде евреев

«Шокирует, что в XXI веке европейцы с гордостью поют об убийстве евреев и прославлении нацистов», - президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор прокомментировал видеозапись с песней фанатов бельгийской футбольной команды «Брюгге» о сожжении евреев.

На недавно опубликованном видео фанаты распевают: «Мой папа был частью коммандос, моя мама была в СС, они вместе жгли евреев, так как евреи горят лучше всего».

В отношении подобных случаев Вячеслав Моше Кантор заявил о необходимости ужесточения наказания для футбольных фанатов, проявляющих антисемитизм.

«К сожалению, ситуация с антисемитизмом в футболе ухудшается, хулиганы уверены, что любая антисемитская выходка точно сойдёт им с рук», - отметил президент ЕЕК.

Несколько дней назад болельщики английского футбольного клуба «Челси» подверглись осуждению со стороны собственного клуба за антисемитские песни на матче Лиги Европы в Будапеште. В воскресенье, 16 декабря трое фанатов, певших антисемитские песни, были задержаны полицией в поезде после матча Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси».

Вячеслав Моше Кантор от лица всего конгресса призвал футбольные организации (ФИФА, УЕФА и национальные футбольные федераций по всему миру) ужесточить меры против антисемитски настроенных футбольных хулиганов. По его мнению, антисемитские песни и высказывания зачастую куда более жестоки, чем иные проявления расизма и предрассудков, поскольку содержат прямые призывы к геноциду.

«Когда люди поют о сжигании евреев в газовых камерах, их следует обвинять в подстрекательстве к насилию, а не задерживать на непродолжительное время или просто запрещать посещать матчи», - заявил Вячеслав Моше Кантор.

Европейский еврейский конгресс выступает в качестве Секретариата и члена Консультативного совета рабочей группы Европейского парламента по противодействию антисемитизму, которая недавно провела кампанию #NotInMyGame, направленную против ненависти и дискриминации в спорте. В рамках кампании ЕЕК призвал к действиям, которые идут дальше слов и пустых обещаний.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.