Движение некоторых маршрутов общественного транспорта по-прежнему затруднено
Проводится мониторинг выхода на линию автобусов и электротранспорта.
По данным МКУ «Транспортное управление», автобусный маршрут №13 вернулся к штатной схеме движения. Автобусы малой вместимости №61 и 68 сегодня следуют по укороченному маршруту до ул. Деловая. На пересечении ул. Тверская и ул. Деловая вскрышные работы проводит бригада ПАО «Т Плюс».
Кроме того, остается ограниченным движение трамвая №5. Троллейбусный маршрут №5 доставляет пассажиров до площади Ленина. Электротранспорт не может проехать дальше из-за большегруза, перекрывшего дорогу.