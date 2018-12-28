Житель Маркса до смерти забил приятеля, оскорблявшего женщин

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Драма разыгралась 24 декабря. По информации следственного управления региона, в тот день обвиняемый с супругой и приятелем, пришедшим в гости, распивали спиртное. В ходе застолья между мужчина произошла ссора, причиной которой стали оскорбительные нецензурные высказывания последнего в адрес представительниц женского пола. В ходе конфликта хозяин ударил гостя кулаком удар по лицу. Тот упал и ударился головой отумбочку. Затем обвиняемый нанес еще один удар приятелю по голове, от которого тот упал на пол. После этого обвиняемый с супругой вывели потерпевшего на улицу и посадили его на лавочку, поскольку у него резко ухудшилось самочувствие. Прохожие вызвали «скорую помощь», мужчину госпитализировали в лечебное учреждение, где он на следующий день скончался от тупой травмы головы.В настоящее время 32-летний мужчина заключен под стражу. Свою вину он признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.