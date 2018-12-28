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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Студентка из Саратова стала обладательницей Президентской стипендии

Новости
Студентка из Саратова стала обладательницей Президентской стипендии

Всего в России предусмотрено 700 подобных стипендиальных выплат.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, Президентская стипендия - это не только материальная поддержка, но и способ отметить особенные заслуги в обучении самых лучших студентов. В этом году в числе получателей - студентка Поволжского института управления РАНХиГС, председатель Молодежного правительства области Юлия Далиденок.

- Быть удостоенной стипендии президента - это большая честь для меня, - поделилась Юлия. - Приятно осознавать, что работа, которую мы ведем совместно с институтом на протяжении четырех лет, была по достоинству оценена на таком высоком уровне. Конечно, это очень волнительный момент, который является очень хорошей мотивацией к дальнейшей работе.