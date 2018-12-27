Добровольцы помогли убирать снег в центре города
На расчистку улиц вышли студенты и общественники.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня студенты Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова и Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова откликнулись на призыв Общественной палаты Саратова принять участие в уборке города. Студенты саратовских ВУЗов во главе с Дедом Морозом очистили от снега территорию возле памятника Н.Г. Чернышевскому.
На борьбу со снежными заносами вышли и общественники. Так, председатель Ассоциации национально-культурных объединений Салман Мусаев с членами СРОО «Дагестан» расчищали подходы и подъезды к Саратовской соборной мечети по ул. Зарубина и ул. Радищева.