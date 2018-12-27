На сутки запрещен въезд большегрузов на территорию Саратова
Данная мера вводится в связи с выпадением большого количества снега, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период мероприятий по комплексной очистке автодорог.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 00.00 до 24.00 28 декабря будет введен запрет на въезд на территорию областного центра автотранспорта грузоподъемностью более 5 тонн.
В комитете отмечают, что временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты, а также грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Кроме того, в город будут пускать транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
Въезд грузового автотранспорта грузоподъемностью более 5 тонн будет разрешен с 02.00 по 04.00 28 декабря.
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