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На сутки запрещен въезд большегрузов на территорию Саратова

Новости
На сутки запрещен въезд большегрузов на территорию Саратова


Данная мера вводится в связи с выпадением большого количества снега, с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период мероприятий по комплексной очистке автодорог.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 00.00 до 24.00 28 декабря будет введен запрет на въезд на территорию областного центра автотранспорта грузоподъемностью более 5 тонн.

В комитете отмечают, что временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты, а также грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Кроме того, в город будут пускать транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.

Въезд грузового автотранспорта грузоподъемностью более 5 тонн будет разрешен с 02.00 по 04.00 28 декабря.

Фото http://proryazan.com