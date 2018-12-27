Саратовцев приглашают встретить Новый год на Театральной площади
В новогоднюю ночь там пройдет красочное представление и дискотека.
По информации городского управления по культуре, в этом году для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа. Всем обеспечены яркие эмоции и хорошее настроение.
31 декабря с 22.00 запланировано красочное представление, а также новогодняя дискотека.
В 23.55 будет представлена видеотрансляция поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.
В полночь небо над площадью озарится новогодним фейерверком