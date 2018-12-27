В Саратове прошла предновогодняя благотворительная акция «Дети - будущее страны»
Праздник для детей устроили волонтеры «Союза добровольцев России» совместно с интернет-сообществами «Местоположение ДПС» и «Типичный Саратов».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, старт благотворительной акции был дан в ноябре. В рамках проекта добровольцы собрали сумму в 56 тысяч рублей, которая была потрачена на новогодние подарки детям из малообеспеченных семей и домов-интернатов.
Вчера, 26 декабря, на базе СГАУ имени Н.И. Вавилова состоялась новогодняя елка. Председатель «Союза добровольцев России» Саратовской области и Саратовского ресурсного центра добровольчества Анастасия Эльфенбайн вручила благодарственные письма каждому, кто активно помогал в создании праздника.
Проект «Дети - будущее страны» реализуется четвертый год. За это время в нем приняли участие более тысячи детей.
Фото https://www.fiesta.city