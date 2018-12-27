Из-за застрявшего большегруза троллейбус №5 следует только до площади Ленина
Движение общественного транспорта на нескольких участках остается затрудненным.
По информации МКУ «Транспортное управление», в настоящее время расчищен проезд в микрорайон Цветочный. Восстановлена работа автобусных маршрутов №4 и №5.
Как сообщает МУПП «СГЭТ», из-за застрявшего большегруза затруднено движение троллейбуса №5. Он следует только до пл. Ленина.
Кроме того, временно приостановлено движение трамваев № 9 и №11. Первый из указанных маршрутов не может проехать из-за припаркованных вблизи рельсового полотна автомобилей на ул. Слонова. В одном из вагонов трамвайного маршрута №11 в районе 6 квартала произошла поломка пантографа. Бригада предприятия не может осуществить ремонт из-за большого скопления личного автотранспорта.
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