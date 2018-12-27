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Областная универсальная научная библиотека готовит мероприятия к Новому году и Рождеству
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Областная универсальная научная библиотека готовит мероприятия к Новому году и Рождеству

Новости / Культура
Областная универсальная научная библиотека готовит мероприятия к Новому году и Рождеству

Читателей приглашают на литературно-музыкальные вечера и праздничные выставки.

По информации министерства культуры области, сегодня в рамках цикла «Планета Земля: страны и народы» будет «обнародовано» праздничное информ-досье на тему «Новогодние игрушки и национальные традиции». В его программе запланированы слайд-презентация, посвященная национальным новогодним традициям, рассказ-презентация «История домашней елочной игрушки», а также книжно-предметная выставка «Новый год в этноформате». Приглашены люди старшего поколения, в том числе с ограничениями здоровья.

29 декабря в 17.00 пройдет праздничный литературно-музыкальный «Вечер русского романса», адресованный любителям классической музыки.

5 и 6 января в библиотеке будет работать рождественский литературно-музыкальный салон «Свет доброй звезды» (начало - в 15.00). Это традиционное праздничное мероприятие для читателей, в ходе которого прозвучат эстрадные и классические музыкальные произведения в исполнении народного ВИА «Ретро», ансамбля «Старлайт», ансамбля хоровой миниатюры «Музыка сердца», прозвучат стихи саратовских поэтов.

Также в библиотеке будет работать книжно-иллюстративная выставка «В ожидании новогодних чудес», на которой представят книги и периодические издания, посвященные празднованию Рождества.