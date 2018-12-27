Сотрудница салона сотовой связи задержана за мошенничество
Установлена ее причастность к совершению четырнадцати эпизодов мошеннических действий.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, добиваясь личной выгоды и карьерного роста за счет эффективных продаж, имея доступ к персональным данным граждан, оформляла кредиты от лица потерпевших на приобретение сотовых телефонов.
На данный момент установлена причастность фигурантки к совершению четырнадцати эпизодов мошеннических действий. Общая сумма кредитов, оформленных на потерпевших, превышает 500 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды незаконной деятельности гражданки.