Назначен дополнительный пригородный поезд Сенная – Балаково
Он будет курсировать с сегодняшнего дня, 27 декабря.
По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также ограничениями в движении пассажирских автобусов на автотрассах, будет увеличен состав пригородного поезда №6114 сообщением Сенная-Балаково.
Кроме того, на данном направлении назначается курсирование рельсового автобуса РА-2. Отправление со станции Сенная - в 20:35, прибытие на станцию Балаково - в 21:54.