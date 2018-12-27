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Назначен дополнительный пригородный поезд Сенная – Балаково

Новости
Назначен дополнительный пригородный поезд Сенная – Балаково


Он будет курсировать с сегодняшнего дня, 27 декабря.

По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также ограничениями в движении пассажирских автобусов на автотрассах, будет увеличен состав пригородного поезда №6114 сообщением Сенная-Балаково.

Кроме того, на данном направлении назначается курсирование рельсового автобуса РА-2. Отправление со станции Сенная - в 20:35, прибытие на станцию Балаково - в 21:54.