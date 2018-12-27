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В январе в Саратове пройдет городской конкурс «Учитель года»

Новости
В январе в Саратове пройдет городской конкурс «Учитель года»


Победитель примет участие в областной этапе.

По информации МКУ "Городской методический центр", конкурс пройдет с 15 по 30 января. Лучшие учителя Саратова пройдут множество конкурсных испытаний: от написания эссе и демонстрации личного сайта до защиты методической идеи, показа открытого урока и участия в дискуссии на педагогическом совете. Из их числа будет выбрана шестерка сильнейших, которая продемонстрирует членам жюри свои мастер-классы.

В этом году в борьбу за звание лучшего учителя вступили тринадцать конкурсантов. В их числе учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского и немецкого языков, химии, истории и обществознания.

Имена призеров и победителя конкурса будут объявлены на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоится 1 марта. Победитель будет представлять Саратов на областном этапе.