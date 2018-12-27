В Аркадаке утонул 73-летний рыбак

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ЧП произошло вечером 25 декабря. Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в вечернее время 73-летний житель одного из сел Аркадакского района отправился на рыбалку на близлежащую реку Аркадак. При этом он поставил родственников в известность о том, что планирует вернуться домой не позднее 21 часа. После указанного времени его сын отправился на поиски отца. По следам от лыж он добрался до реки и обнаружил в воде тело родственника без признаков жизни. Он собственными силами смог извлечь его из водоема, после чего сообщил о случившемся вправоохранительные органы.Исходя из обстоятельств, установленных на месте происшествия, следователи полагают, что 73-летний мужчина ступил на лед, покров не выдержал массы его тела, вследствие чего тот оказался в воде. В качестве основной версии о причинах гибели рассматривается утопление.Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.