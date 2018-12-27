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Из-за снега несколько автобусов не вышло на маршрут

Новости
Из-за снега несколько автобусов не вышло на маршрут

Также приостановлено движение трамваем №№ 9 и 11.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня продолжают наблюдаться трудности в движении общественного транспорта.

Так, временно не ходят автобусы по подвозящим маршрутам 61, 67, 68. Аналогичная ситуация складывается в пос. Цветочный с маршрутами 4, 5. Это обусловлено сужением дороги из-за выпавших осадков и брошенных автомобилей, которые мешают проезду автобусов и их развороту, а также препятствуют работе коммунальных служб.

По аналогичной причине маршрут 13 временно не доходит до пос. Саксагай, заканчивая движение у ст. «Авангард».

Кроме того, временно приостановлено движение трамваев 9 и 11 из-за схода вагона с рельс и поломки пантографа соответственно. Бригады рабочих уже выехали для устранения неисправностей.