Из-за снега несколько автобусов не вышло на маршрут
Также приостановлено движение трамваем №№ 9 и 11.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня продолжают наблюдаться трудности в движении общественного транспорта.
Так, временно не ходят автобусы по подвозящим маршрутам 61, 67, 68. Аналогичная ситуация складывается в пос. Цветочный с маршрутами 4, 5. Это обусловлено сужением дороги из-за выпавших осадков и брошенных автомобилей, которые мешают проезду автобусов и их развороту, а также препятствуют работе коммунальных служб.
По аналогичной причине маршрут 13 временно не доходит до пос. Саксагай, заканчивая движение у ст. «Авангард».
Кроме того, временно приостановлено движение трамваев 9 и 11 из-за схода вагона с рельс и поломки пантографа соответственно. Бригады рабочих уже выехали для устранения неисправностей.