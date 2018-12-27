27 декабря 2018 02:05 ЧЕТВЕРГ
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23:23 | 26 декабря
Функционал «Умная корзина» разработал кэшбэк-сервис «Мегабонус»
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12:55 | 26 декабря
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Функционал «Умная корзина» разработал кэшбэк-сервис «Мегабонус»

Новости
Новый функционал «Умная корзина» первым на рынке eCommerce в России разработал и внедрил кэшбэк-сервис «Мегабонус».

Функционал «Умная корзина» разработал кэшбэк-сервис «Мегабонус»

Услуга позволяет бесплатно собирать и хранить товары из разных интернет-магазинов в одной корзине на платформе кэшбэк-сервиса «Мегабонус». «Умной корзиной» можно пользоваться как из приложения, так и в расширении, а время хранения ничем не ограничено. За короткий период в «Умную корзину» уже можно складывать товары из самых популярных магазинов (Citilink, AliExpress, AliExpress Tmall, Asos, Svyaznoy, Iherb, Banggood, Mvideo, Ulmart, Litres, Vseinstrumenti, Volt220), но в будущем этот список будет расширен.
У функционала есть возможность самостоятельно следить за изменением цен. После того как пользователь помечает выбранный товар в корзине и обозначает желаемую цену, система начинает работать. Когда цена достигает нужного уровня, пользователь получает на сайте, в электронной почте или мобильном приложении уведомление. Еще одно важное преимущество корзины – самостоятельное создание коллекций выбранных товаров по группам в зависимости от цели. Как считает создатель и руководитель кэшбэк-сервиса «Мегабонус» Антон Сухарев, «Умная корзина», снабженная дополнительными возможностями, упрощает процесс покупок.

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