Функционал «Умная корзина» разработал кэшбэк-сервис «Мегабонус»
Новый функционал «Умная корзина» первым на рынке eCommerce в России разработал и внедрил кэшбэк-сервис «Мегабонус».
Услуга позволяет бесплатно собирать и хранить товары из разных интернет-магазинов в одной корзине на платформе кэшбэк-сервиса «Мегабонус». «Умной корзиной» можно пользоваться как из приложения, так и в расширении, а время хранения ничем не ограничено. За короткий период в «Умную корзину» уже можно складывать товары из самых популярных магазинов (Citilink, AliExpress, AliExpress Tmall, Asos, Svyaznoy, Iherb, Banggood, Mvideo, Ulmart, Litres, Vseinstrumenti, Volt220), но в будущем этот список будет расширен.
У функционала есть возможность самостоятельно следить за изменением цен. После того как пользователь помечает выбранный товар в корзине и обозначает желаемую цену, система начинает работать. Когда цена достигает нужного уровня, пользователь получает на сайте, в электронной почте или мобильном приложении уведомление. Еще одно важное преимущество корзины – самостоятельное создание коллекций выбранных товаров по группам в зависимости от цели. Как считает создатель и руководитель кэшбэк-сервиса «Мегабонус» Антон Сухарев, «Умная корзина», снабженная дополнительными возможностями, упрощает процесс покупок.
Услуга позволяет бесплатно собирать и хранить товары из разных интернет-магазинов в одной корзине на платформе кэшбэк-сервиса «Мегабонус». «Умной корзиной» можно пользоваться как из приложения, так и в расширении, а время хранения ничем не ограничено. За короткий период в «Умную корзину» уже можно складывать товары из самых популярных магазинов (Citilink, AliExpress, AliExpress Tmall, Asos, Svyaznoy, Iherb, Banggood, Mvideo, Ulmart, Litres, Vseinstrumenti, Volt220), но в будущем этот список будет расширен.
У функционала есть возможность самостоятельно следить за изменением цен. После того как пользователь помечает выбранный товар в корзине и обозначает желаемую цену, система начинает работать. Когда цена достигает нужного уровня, пользователь получает на сайте, в электронной почте или мобильном приложении уведомление. Еще одно важное преимущество корзины – самостоятельное создание коллекций выбранных товаров по группам в зависимости от цели. Как считает создатель и руководитель кэшбэк-сервиса «Мегабонус» Антон Сухарев, «Умная корзина», снабженная дополнительными возможностями, упрощает процесс покупок.