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В Саратовской области прогнозируется туман и гололедица

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МЧС региона обращается к жителям области с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.

По данным Саратовского Гидрометцентра, ночью и днем 27 декабря на территории Саратовской области прогнозируется снег, юго-западный ветер, порывы 5-10 м/с, местами до 13 м/с, туман (видимость 500 м и менее), на дорогах гололедица.

Температура ночью -6…-11°, днем -3…-8º.

В условиях тумана МЧС рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Автомобилистам напоминают, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко. Необходимо быть особенно внимательными при проезде вблизи образовательных учреждений.